Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matthias und Michael Fließer, Sophie Tatzer, David Kropf und Trainer Dieter Vodovnik freuten sich über die Leistungen © Privat

Die Ringer des KSV Söding sind weiter auf der Erfolgsspur unterwegs. Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in der allgemeinen Klasse in Klaus in Vorarlberg konnte sich Sophie Tatzer in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm über eine Bronzemedaille freuen. Matthias und Michael Fließer kämpften beide in der Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm. Sie gewannen ihre jeweiligen Duelle, das direkte Aufeinandertreffen konnte Matthias für sich entscheiden. Er musste sich nur dem Staatsmeister geschlagen geben. Michael konnte sich über einen dritten Platz freuen.