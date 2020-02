Facebook

Romana Slavinec © Alfred Taucher

Am Wochenende geht in Asiago (ITA) die Wintertriathlon-Weltmeisterschaft über die Bühne. Von den Österreichern, die in Italien in den Elitebewerben antreten, kommen zwei aus der Steiermark. Romana Slavinec (Kolland Topsport) tritt in der Allgemeinen Klasse an, die 16-jährige Katja Krenn (FC Donald St. Ruprecht) in der Kategorie Junior Women. Felix Waldhuber (Aigen/Ennstal) hat ein Antreten in Erwägung gezogen, sich dann aber doch gegen eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft entschieden. Während Slavinec in Italien 7,2 Kilometer laufen, 12 Kilometer mountainbiken und 10,4 Kilometer langlaufen muss, muss Krenn jeweils exakt die halbe Distanz zurücklegen.