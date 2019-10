Facebook

Eva Voraberger (links), hier gegen Nina Radovanovic im April 2018, will weitermachen © GEPA pictures

Die gute Nachricht gleich vorweg: Von einem Karriereende will Eva Voraberger auch am Tag nach der bitteren Niederlage im Kampf um den WBC-Weltmeister-Titel im Bantamgewicht (bis 53,5 kg) am Samstag in Bregenz nichts wissen. Direkt nach dem Knock-out in der fünften Runde gegen die Argentinierin Vanesa Taborda (35) hatte Peter Pospichal, der Manager der Steirerin, ein solches noch in den Raum gestellt. „Natürlich nagt die Niederlage noch sehr an mir, nicht körperlich, aber mental. Jetzt steht einmal eine Auszeit von rund zwei Wochen auf dem Programm, aber dann geht das Box-Training wieder los“, zeigte sich die 29-Jährige bereits wieder gefasst und mit dem Blick weiter nach vorne gerichtet.