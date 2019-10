Eva "Golden Baby" Voraberger geht heute in Bregenz als Favoritin in ihren Kampf gegen Vanesa Taborda.

Will heute wieder jubeln: Eva "Golden Baby" Voraberger © APA/HERBERT P. OCZERET

Pünktlich um 20.30 Uhr sollte heute im Bregenzer Festspielhaus der erste Gong ertönen und zwischen Eva Voraberger und Vanesa Taborda die Fäuste fliegen. Die Grazerin geht als Favoritin in den WBC-Titelkampf im Bantamgewicht (bis 53,5 kg), sie will die 35-jährige Argentinierin aber nicht unterschätzen: „Sie ist in den Top 20 der Welt und gefährlich, bei ihr hängt viel von der Tagesverfassung ab – ich werde sie sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen“, verspricht Voraberger ein konzentriertes Auftreten.