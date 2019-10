Facebook

Die Jungen müssen ran - auch Amadeus Egger © GEPA pictures

Die Hausherren machten von Beginn an Druck, obwohl Mountfield bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen Graz als Tabellenzweiter und damit als Aufsteiger festgestanden ist. Für die Führung der Tschechen sorgte Jordann Perret in der 6. Minute. Fünf Minuten vor Drittelende hat Graz ein Powerplay. Der Aufbau stimmte, auch Chancen waren da, aber ein Treffer wollte nicht gelingen.

Aufgrund zahlreicher Ausfälle kommen heute bei den Grazern Kilian Rappold (17), Amadeus Egger (19), Alexander Winkler (20) und Clemens Krainz (18) zum Einsatz. Trainer Doug Mason: "Ich will, dass die Jungen mir zeigen, dass sie professionelle Eishockeyspieler werden wollen!" Bereits am Freitag geht es für die 99ers in der Meisterschaft weiter. Um 19.15 Uhr kommt Linz in die Liebenauer Eishalle (19.15 Uhr).