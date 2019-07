Facebook

Graz ist Schauplatz der EM im Seilspringen © (c) oberlaender media e.h. (oberlaender media e.h.)

Aus den Lautsprechern dröhnt lautstark „Smooth Criminal“ von Michael Jackson. Und obwohl der „King of Pop“ auch begnadeter Bewegungsartist und Tänzer war, beschleicht einen das Gefühl, dass sogar er von der Choreografie, die Florian Blümel da gerade auf das Parkett zaubert, schwerst beeindruckt wäre: da ein Handstand, dort ein Rad, hie und da ein Überschlag – und alles schön im Takt mit Herrn Jackson. Das Seil, das Blümel dabei in den Händen hat, ist der Kern der Darbietung: Der 21-Jährige ist Seilspringer, mit mehreren österreichischen Meistertiteln ein richtig guter obendrein, und bereitet sich auf die von heute bis Sonntag in der ASKÖ-Halle in Graz-Eggenberg stattfindenden „European Rope Skipping Championships“, zu deutsch „Europameisterschaften im Seilspringen“, vor.