Der zwölffache Trial-Weltmeister Dougie Lampkin gab auf Einladung von Friedrich Kaltenegger (rechts) eine Trainingseinheit am Salzstiegl © Moasterhaus

Der Brite Dougie Lampkin ist ein Star in der Trial- und Enduro-Szene. Am Wochenende gab der zwölffache Weltmeister im Rahmen des Klassik-A-Cups im Trialpark am Salzstiegl einen Trainingskurs für Trialfahrer. „Die Teilnehmer konnten mit Lampkin trainieren und in die Welt des Profisports schnuppern“, freute sich Betreiber Friedrich Kaltenegger über den Coup. Dafür sind sogar Fahrer aus Hamburg angereist.