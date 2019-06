Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die erfolgreichen Damen der Union Vornholz © Zuschnig

So wird es gemacht – die Damen der Union Vornholz haben mit einer nahezu perfekten Vorstellung den Staatsmeistertitel in Klagenfurt erfolgreich verteidigt. Lediglich das letzte und unbedeutende Spiel in der Vorrunde haben sie verloren. „Das war eine Punktlandung“, sagte Kapitänin Julia Feichtgraber, „das waren die besten zwei Tage unserer gesamten Saison.“ Im Semifinale wurde der HS Gratkorn 50:12 eliminiert und im Endspiel machten Julia und Nicole Feichtgraber, Simone Steiner, Luise Storer und Elfriede Glatz auch noch mit Rottendorf kurzen Prozess.