Am Samstag wird in Kindberg der erste King of the Mountain gekrönt. Chris "Bambikiller" Raaber kämpft dabei als einziger Steirer um die mehr als ein Meter große Trophäe.

© Christian Lebinger

Auf 1100 Metern Seehöhe liegt der Schwammerlwirt Pölzl in Kindberg. Am Samstag (22. Juni) wird dort erstmals der "King of the Mountain" gekrönt. In einem Turnier stehen sich acht Wrestler gegenüber. Die vier Sieger der Erstrundenkämpfe treffen danach in einem Fatal-Four-Way-Match aufeinander. Der Gewinner erhält eine mehr als ein Meter große Trophäe.

Das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen. Mit dabei sind neben Joe Doering u. a. auch Headshrinker Alofa, der Cousin von "The Rock" Dwayne Johnson, sowie 184-Kilogramm-Koloss Demolition Davies, Chris Colen und Peter White. Gekämpft wird in einem Zelt, damit das Wetter der Action keinen Strich durch die Rechnung machen kann.

Für den Bambikiller, der vor nicht einmal drei Wochen in Premstätten gegen Brody Steele seinen neunten Weltmeister-Titel gewonnen hat, steht somit die nächste Bewährungsprobe bevor. "Meine Hüfte macht mir noch ziemlich zu schaffen, aber ich hoffe, dass sich das während dem Kampf in Grenzen hält", sagt der 37-Jährige, der die weiß-grüne Last auf seinen Schultern trägt. "Ich bin der einzige Steirer im Turnier und ich werde alles daran setzen, mir diese Riesentrophäe zu sichern und erster King of the Mountain zu werden."

Der Nachwuchs darf auch in den Ring

Bereits um 13 Uhr wird es für den Nachwuchs ernst. Kinder ab 6 Jahren können beim Ringtraining teilnehmen. Tickets gibt es beim Schwammerlwirt Pölzl sowie beim Tourismusbüro Kindberg. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.