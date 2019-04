Der Rechberg bleibt weiterhin der „Monte Fantastico“. Christian Merli zauberte in 1:50,876 einen gewaltigen Streckenrekord auf den Asphalt. Sein vierter Sieg in Folge. Seit 2008 trumpfen auf dem Rechberg nur Italiener auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vierter Rechberg-Sieg in Folge: Christian Merli © GEPA pictures

Schon vor zwei Wochen beim Auftakt zur Berg-EM in Frankreich hat Christian Merli seine Dominanz unterstrichen. Der regierende Europameister siegte in St. Jean du Gard mit neuem Streckenrekord. „Diese Form wollte ich zum Rechberg mitbringen. Das ist mir geglückt. Ich bin sehr zufrieden“, ließ der 46-jährige Italiener wissen. Bereits im Training blieb der Osella-Pilot in 1:52,399 Minuten unter der zwei Jahre alten Rekordmarke von 1:52,916.