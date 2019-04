Horch, was schießt da in die Höh?! Es ist Christian Holzer mit seinem 70 PS starken Puch-Schammerl beim Rechbergrennen. Start heute um 9.30 bzw. 14 Uhr.

Franz und Christian Holzer mit ihrem Puch 650 TR © Palz

Das ist zumindest einen Eintrag ins „steirische Buch der Rekorde“ wert: Franz und Christian Holzer rollen ihren Puch 650 TR zum 250. Mal an die Startlinie. War Papa Franz – der Ex-Meister ist jetzt Chefmechaniker – mit dem 56 Jahre alten Boliden von 1990 bis 2003 oft zweimal am Wochenende im Renneinsatz, sitzt Sohn Christian seit 16 Jahren hinter dem Lenkrad des 70 PS starken Oldtimers. Das Rechbergrennen nehmen die Holzers heute zum insgesamt 22. Mal mit ihrem Puch-Schammerl in Angriff.