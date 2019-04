Facebook

Der Casino Grand Prix in Farrach (im Bild: Vorjahressieger Dieter Köfler) lockt jährlich tausende Fans an © GEPA

Das eine Auge lacht, das andere weint. Ein Blick auf den steirischen Reitkalender (siehe unten) verspricht auch heuer wieder zahlreiche Höhepunkte. Wer genau hinsieht, der wird aber etwas vermissen: die Team Tour. Das im Vorjahr initiierte und überaus beliebte Mannschaftsspringen wird heuer nicht stattfinden – sehr zur Enttäuschung vieler Teilnehmer. „Mir tut es ein bisschen leid, da man doch gemerkt hat, dass die Spring-Serie gut angekommen ist“, bedauert der Präsident des steirischen Reitsportverbandes, Ludwig Hoffmann. Benjamin Saurugg, der seit Kurzem nicht mehr für seinen Heimatklub Gniebing, sondern für Wiener Neustadt springt und einer der Initiatoren war, erklärt die Abwesenheit: „Wir haben uns gedacht, dass ein Jahr Pause der Serie guttut. Aber die Team Tour ist noch nicht gestorben.“

Das kommende Wochenende bietet aber bereits einen Vorgeschmack auf das heurige Reitjahr: In Fernitz startet die neue Saison der steirischen Dressur Tour, die mit einem erhöhten Preisgeld über 37.200 Euro aufwartet. Die österreichweit am höchsten dotierte Serie, der Casino Grand Prix (44.000 Euro), scharrt ebenfalls in ihren Startlöchern: Von 18. – 21. April findet die erste von vier Stationen in Ebreichsdorf (NÖ) statt, von 4. bis 7. Juli hält die Serie dann in Farrach bei Zeltweg. Und es könnte wohl keinen schöneren Anlass geben, um ein 40-Jahr-Jubiläum zu feiern. „Wir freuen uns, dass wir das Turnier wieder austragen können. Es wird zum Jubiläum Überraschungen geben“, kündigt Farrach-Obmann Max Kaltenegger an.

Höhepunkte im steirischen Reitkalender 2019 Casino Grand Prix RC Farrach Zeltweg: 4. – 7. Juli Steirische Meisterschaften Springen: 24. – 26. Mai

RC Frauenthal, Deutschlandsberg Vielseitigkeit: 14. – 16. Juni

RH Olachgut Springen (Mannschaft): 21. – 23. Juni

RC Weinland, Tillmitsch Western: 21. – 23. Juni

RC Weiz-Preding Dressur: 12. – 14. Juli

Reitsportzentrum Süd-Oisnitz Western (Jugend): 25. – 28. Juli

WRC Sunhill Ranch - Hohenaus Dressur (Pony, Jug., Jun.): 2. – 4. August

RH Mellach Distanz: 3. August

RC Endurance Styria Wies-Eibiswald TREC/Orientierung: 16. – 17. August

RC Paltental Voltigieren: 30. – 31. August

RSV Gut Rosenhof - Seckau Mounted Games: 20. – 22. September

RFV Römerhütte, St. Lorenzen/W. Vielseitigkeit Kleinpf.: 27. – 29. September

RSSV Grottenhof-Hardt Isländer: 27. – 29. September

VIST - Semriach Steirische Meisterschaften (Ländlich) Reitervierkampf: 18. – 19. Mai

RC Vulkanland - Kirchbach Vielseitigk. Haflinger, Noriker: 14. – 16. Juni

RH Olachgut Fahren: 16. Juni

Pferdefreunde Rabnitztal Dressur: 26. – 28. Juli

RFV Preding Haflinger, Noriker: 9. – 11. August

RFV Rainhof Springen: 6. – 8. August

RC Markus Gniebing Vielseitigkeit: 27. – 29. September

RSSV Grottenhof-Hardt Staats-/Bundesländermeisterschaften

Vielseitigkeit: 31. Mai – 2. Juni

Schloß Kornberg, Feldbach Western: 25. – 28. Juli

WRC Sunhill Ranch Hohenaus Fahren: 1. - 4. August

RFV Piber Distanz: 3. August

RC Endurance Styria Wies-Eibiswald Vierkampf: 30. August – 1. September

RC Markus Gniebing Mounted Games: 20. – 22. September

RFV Römerhütte, St. Lorenzen/W. Dressur Tour Auhof Fernitz: 21. – 22. April

RC Mellach: 3. – 5. Mai

RC Graschnitz: 10. – 12. Mai

Gröbming-Pruggern: 24. – 26. Mai

RC Dressage, Hartberg: 31. Mai – 2. Juni

RC Karnerhof, Apfelberg: 8. Juni

RC Weinland, Tillmitsch: 15. – 16. Juni

Schoberhof, Leoben: 22. – 23. Juni

Steirisches RSZ Süd, Oisnitz: 12. – 14. Juli

RSZ Schöder: 20. – 21. Juli

Reitstall Stoiser, Preding: 26. – 28. Juli

Reithof Mellach: 2. – 4. August

Schalk, Krieglach: 9. - 11. August

ASVÖ RC Gleisdorf: 16. – 18. August

Saurugg Gniebing: 30. Aug. – 1. September

RC Dressage, Hartberg: 30. Aug. – 1. Sept.

RC Schloß Graschnitz: 6. – 8. September

RC Dressage, Hartberg: 19. – 20. Oktober

Zudem gibt es im steirischen Turnierkalender eine Premiere: Das „Ride 4 fun“-Turnier ist „aus der Überlegung heraus entstanden, etwas statt der Team Tour zu veranstalten“, erzählt Alois Stoiser vom Reitstall Preding. Die Springserie besteht aus vier Stationen, nach zwei Bewerben in Kärnten (in St. Veit an der Glan Ende April und in Wiendorf im Juni) steigen die Finali in der Steiermark: Von 2. bis 4. August hält die Serie in Sachendorf, von 27. bis 29. September in Preding. „Das Turnier soll ein Vergleichskampf zwischen Steiermark und Kärnten sein“, berichtet Mit-Organisator Stoiser.

