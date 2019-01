Auf der Kurzbahn gehört sie zur Elite, auf der Langbahn soll das auch bald so sein. Caroline Pilhatsch arbeitet hart für das große Ziel Tokio 2020.

Caroline Pilhatsch mit ihrer WM-Medaille © GEPA

Es ist, wenn man so will, eine neue Zeitrechnung für die erfolgreichste aktive steirische Schwimmerin, Caroline Pilhatsch. Dass sie ihr Handwerk auf der 25 Meter langen Kurzbahn mehr als nur beherrscht, hat sie im Dezember mit WM-Silber in China über 50 Meter Rücken eindrucksvoll gezeigt. Das nächste und einzig logische Ziel der 19-jährigen Grazerin lautet nun, auch auf der olympischen Langbahn (50 Meter) ihr Können unter Beweis zu stellen.

