An den nächsten Wochenenden trägt der ASK Voitsberg das Jugendhallenturnier aus – mit Hunderten Spielern.

Beim Hallenturnier in Deutschfeistritz am 12. Jänner siegte die U12 des ASK Voitsberg © KK

Zum Mekka des steirischen Nachwuchsfußballs wird die Sporthalle Voitsberg an den kommenden beiden Wochenenden. Der ASK Voitsberg lädt zum Jugendhallenturnier 2019. „Wir spielen auf die kleinen Handballtore, so müssen die Tore wirklich herausgespielt werden“, sagt ASK-Jugendtrainer René Puksic.

Insgesamt haben sich 64 Teams aus dem gesamten Land angemeldet, rund 500 Spielerinnen und Spieler werden an den vier Turniertagen in der Voitsberger Halle erwartet. Mit dabei sind neben den Lokalmatadoren aus Voitsberg auch Teams aus Köflach, Lankowitz, Stallhofen und Bärnbach. Vertreten sein wird auch das Jugendausbildungszentrum (JAZ) GU Süd, die Fußballschule Raffl mit SK-Sturm-Nachwuchstrainer Thomas Raffl und Jugenteams von Bundesligist WAC aus Wolfsberg.

Die U12-Mannschaft des ASK Voitsberg bejubelte beim Turnier in Deutschfeistritz den Sieg Foto © KK

Vier Spieltage

Am 19. Jänner spielen die Teams der U7 (vormittags) und der U13 (nachmittags), am 20. Jänner die U12 vormittags und die U16 nachmittags, am 26. Jänner dribbeln am Vormittag die U8 und am Vormittag die U11. Zum Abschluss am 27. Jänner laufen die U10 (vormittags) und die U14 (nachmittags) ein.

Bekannt gab der ASK Voitsberg auch, dass heuer wieder ein Fußballcamp der „Fundacion Real Madrid Clinics“ am Gelände des ASK Voitsberg abgehalten wird. Von 15. bis 19. Juli macht die Fußballsommerschule der Königlichen in Voitsberg Station. Die Trainings richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis sechzehn Jahren. Pro Tag gibt es zwei Trainingseinheiten. Anmelden kann man sich online unter der Adresse https://frmclinics.at.