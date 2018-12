Facebook

Caroline Pilhatsch © GEPA pictures

Georg Michl

Zwischen Siegern und Legenden

"Preidler Georg ruft an", stand auf dem Display. Es war unhöflich, während Christoph Strassers Buchpräsentation aufzuspringen und rauszugehen, doch für Anstand war keine Zeit. Ich musste abheben, es war sein erster Sieg auf der World Tour. Preidler schaffte am 9. Juli Historisches, Strasser trug sich heuer mit seinem fünften Sieg beim Race Across America und dem Weltrekord von 913,46 Kilometern an einem Tag wieder in die Geschichtsbücher ein. Ich habe sie siegen, verlieren, lachen und weinen gesehen. Erlebt, wie sie sich quälen, worauf sie verzichten, und dann gibt es diese Siege, die sie für alles entschädigen. Da freut man sich einfach mit.



Es ist meine 13. Saison im Steirer-Sport der Kleinen Zeitung. Sportler und Funktionäre kommen und gehen, aber nur wenige erreichen mit Leidenschaft, spitzer Zunge und vor allem beinharter Ehrlichkeit in unserer Redaktion Legenden-Status. Zwei Präsidenten dieser Kategorie haben heuer nach vielen Jahren ihr Amt niedergelegt: Claus Hödl (Handball Leoben) und Karl Sommer (Basketball Fürstenfeld). Leidenschaftliche Funktionäre wie diese beiden sind das Fundament des Sports – stellvertretend für alle: danke!

Michael Lorber

Was bleibt, ist die Erinnerung

Für immer Abschied nehmen hieß es auch 2018. Mit nur 54 Jahren schied der frühere Sturm-Retter, -Präsident und Bundesliga-Boss Hans Rinner aus dem Leben. Im Juli erlag Sturms Ex-Manager Heinz Schilcher (72) wie auch Rinner einem schweren Krebsleiden. Der Grazer prägte mit Hannes Kartnig und Ivica Osim die erfolgreichste Ära in Sturms Klubgeschichte. Viel Kraft den Hinterbliebenen!

Bereits 2015 besiegte der Krebs Martin Hofbauer – mit nur 22 Jahren. Der weltweit erste Fußballer, der von der FIFA grünes Licht bekam, mit einer Beinprothese spielen zu dürfen, stand heuer in den Schlagzeilen. Ein Profiteam der Versehrtenfußballer aus Kolumbien trägt auf den Trikots das Vereinswappen von Hofbauers Ex-Klub Miesenbach, weil sie ihn als Held feiern. Und genau als dieser wirst du ewig in Erinnerung bleiben, lieber Martin! Ich weiß, dass du dich über diese Aktion sehr freust.

Clemens Ticar

Ein Meistertitel und eigene Grenzerfahrung

Mehr als 30 Jahre musste die Steiermark auf einen Damen-Meistertitel im Ballsport warten. Die Damen des UVC Graz waren diejenigen, die sich im Jahr 2018 gleich mit dem Double selbst belohnten. Cupsieg und Meistertitel für Kapitänin Eva Dumphart und Mitspielerinnen. Ausgezeichnete Stimmung in der Blue Box, der mit den beiden Titeln ein würdiges (Bundesliga)-Ende bereitet wurde. Die „Uhrturmchicks“ sind (mit-)schuld: Volleyball boomt in der Steiermark.

Kein Meistertitel (aber eine Feier, als wäre es einer gewesen): Mit neun anderen Österreichern durfte ich im März einen Staffellauf von Los Angeles nach Las Vegas bestreiten. 550 Kilometer absolvierten wir nonstop in 43 Stunden und 55 Minuten. Mittendrin statt nur dabei: Markus Rogan. Ein herausragendes Erlebnis mit einem sympathischen Weltklasseathleten gemeinsam physische und psychische Grenzerfahrungen zu machen. Beeindruckend, wie sich Rogan sein Wettkampf-Gen bewahrte und noch immer um Meter und Sekunden kämpft – sogar dann, wenn es eigentlich völlig egal ist. Aktiv oder unterstützend.

Daniel Jerovsek

Neues Zuhause und ein Sport im Kommen

In Rekordzeit wurde der Sportpark in der Hüttenbrennergasse aus dem Boden gestampft. Jedem, der die Halle im Bezirk Jakomini betritt, fällt die Kinnlade hinunter. So auch mir, ganz egal, ob ich beruflich oder privat in der Halle bin. Graz hat endlich einen fixen Treffpunkt für Sportfreunde. Fast täglich gibt es Ballsport auf höchstem heimischen Niveau zu sehen. War früher alles quer über Graz verteilt, hat der lokale Sport nun ein Zuhause. Danke dafür!

Manchmal wird Flag Football als Stiefkind des American Football abgetan. Dabei sollte man eher früher als später damit beginnen, dem Sport mehr Beachtung zu schenken – Graz stellt nach einem erfolgreichen Jahr ab 2019 drei Bundesliga-Teams, Österreichs Nationalteams zählen zur Weltspitze. Und 2028 könnte der Sport schon olympisch sein. Also: Augen offen halten!

David Baumgartner

Wenn eine Steirerin Geschichte schreibt

Das hat es noch nie gegeben, eine steirische WM-Medaille im Schwimmsport – bis zum Dezember 2018. Caroline Pilhatsch (19) ist bei der Kurzbahn-WM in China über sich hinausgewachsen und hat mit Silber über 50 Meter Rücken die Unstimmigkeiten im steirischen Schwimmverband ein für alle Mal beseitigt. Sie und ihr Trainer Dirk Lange haben bewiesen, dass es ein klares Bekenntnis und ein Konzept für Hochleistungssport braucht und dass man belohnt wird, wenn man dieses strikt jahrelang verfolgt.

Die Steiermark hat ein neues Aushängeschild im Golfsport. Der Rohrmooser Matthias Schwab hat seine erste Saison auf der European Tour hinter sich und hat sich auf dieser voll etabliert. Was er als „ziemlich positiv“ beurteilte, ist für den Golfsport hierzulande Gold wert: Vorbilder wie er sorgen dafür, dass noch mehr Menschen zum Golfschläger greifen. Auf ein erfolgreiches 2019!