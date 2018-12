Facebook

Nina Lach © APA/BARBARA GINDL

"Ich habe lange hin und her überlegt“, sagt Nina Lach. Nach der Teilnahme an der Kletter-WM 2018 in Innsbruck hat sich die Grazerin in den Urlaub verabschiedet, um über ihre sportliche Zukunft nachzudenken. Und nun steht der Entschluss fest: Karriereende mit nur 23 Jahren! „Ich hab schon die ganze Saison Probleme mit dem Ischiasnerv und dem Iliosakralgelenk gehabt. Wenn die Belastung durch das intensive Training höher war, sind die Schmerzen wiedergekommen.“

