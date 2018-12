Um 13.10 Uhr schwimmt Caroline Pilhatsch heute in China um eine WM-Medaille. Mit der Finalteilnahme über 50 Meter Rücken ging bereits ein Traum in Erfüllung.

Caroline Pilhatsch © GEPA pictures

Gleich zwei Mal hat sich Caroline Pilhatsch gestern in den österreichischen Geschichtsbüchern verewigt: Bei der Kurzbahnweltmeisterschaft im chinesischen Hangzhou drückte sie über 50 Meter Rücken erst im Vorlauf den österreichischen Rekord auf 26,51 Sekunden, im Halbfinale war sie nochmals um drei Zehntel schneller. Doch was viel mehr zählt als nackte Rekorde: Pilhatsch ist die erste rot-weiß-rote Athletin, die in einem Finale steht – und mit der insgesamt zweitschnellsten Semifinal-Zeit ist die Steirerin in China auch in den Kreis der Favoritinnen geschwommen. Das Finale ist heute um 13.10 Uhr angesetzt.

Nach steirischen Medaillen bei einer Kurzbahn-WM sucht man derzeit noch vergeblich. Im Jahr 2002 wurde Judith Draxler über 50 Meter Kraul in Moskau Fünfte. Pilhatschs Zeiten in China nähren nun die Hoffnung auf eine steirische Medaillenpremiere, doch darüber, gibt Pilhatsch ehrlich zu, will sie nicht zu viel nachdenken. Die Finalteilnahme über 50 Meter Rücken war ihr großes Ziel, und „dass das möglich ist, habe ich auch gewusst. Es ist ein Wahnsinn, dass ich das geschafft habe, das ist die Belohnung für viele Entbehrungen“, freute sich die 19-Jährige. In einem Finale über 50 Meter kann nun alles passieren. „Im Vorlauf und im Semifinale war ich zeitlich wirklich gut dabei, aber die Konkurrenz ist stark und wird bestimmt noch zulegen. Das muss ich wahrscheinlich auch. Ich werde alles ausreizen, was geht“, erzählt Pilhatsch.

Wer riskiert, wird belohnt

Auch im Semifinale ist Pilhatsch „volles Risiko“ gegangen, wie sie erzählt. „Nur so kann man weiterkommen. Und es ist voll aufgegangen.“ Wie die heutige Vorbereitung genau aussieht, wird erst am Vormittag entschieden. „Je nachdem, wie ich mich fühle, springe ich vielleicht am Vormittag nochmals ins Wasser. Ab dem Nachmittag gilt der volle Fokus dem Finale“, erzählt Pilhatsch.

Selbstbewusstsein und Energie gilt es zu konservieren und im großen Finale nochmals zu zeigen. Daher gibt es für sie heute nur ein Motto, wie sie erzählt: „Kopf ausschalten und Gas geben.“ Und wer weiß, was dann am Abend – in Hangzhou zeigt die Uhr zum Zeitpunkt des Finales bereits 20.10 Uhr an – alles möglich ist. Aller guten Dinge sind drei, weiß Pilhatsch. Und wenn sie schon zwei Mal den Rekord geknackt hat, wieso nicht auch ein drittes Mal? Aber auf Gedankenspiele lässt sie sich nicht ein. „Ich freue mich einfach auf das Finale“, erzählt sie, „soll kommen, was will. Ich nehme alles“.

