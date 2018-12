. . . Hugo Schuster, den neuen Präsidenten des LSV.

1. Herr Schuster, Sie haben als vorheriger „Vize“ die Nachfolge von Peter Putzgruber interimistisch angetreten. Wie geht es Ihnen damit und was steht auf der Prioritätenliste?

So weit geht es recht gut, aber ich weiß, was auf mich zukommt. Wie schön es dann wirklich ist, werden wir sehen. Als Erstes gilt es, wieder Ordnung in das Leistungszentrum zu bringen. Wir sind mit den Erfolgen hinterher und müssen uns nun fragen, wie wir das wieder auf Vordermann bekommen und welche Maßnahmen notwendig sind, um die Vereine wieder mit ins Boot zu bekommen. Langfristig wollen wir die Errichtung eines dritten öffentlichen Hallenbads in Graz vorantreiben. Die Auster platzt aus allen Nähten. Dort sind alle Sparten vertreten und es ist keine einzige Minute Wasserzeit mehr zu bekommen. Das Bad zur Sonne ist hingegen für den Sport nicht vorgesehen.

2. Sie sprachen Veränderungen im Leistungszentrum an. Auch solche personeller Natur?

Bevor ich Namen nenne, möchte ich mir die Aufgabenzuteilung genau ansehen. Aber es herrschen nun andere Voraussetzungen und wir wollen in Zukunft mehr Konsens zwischen dem Landesverband, den steirischen Vereinen und auch dem österreichischen Schwimmverband.

3. Sie sind nun interimistisch bis zur nächsten Generalversammlung Präsident. Können Sie sie vorstellen, das Amt auch länger auszuüben?

Ich bin jetzt ein paar Stunden lang Präsident und habe mir diese Frage eigentlich noch nicht gestellt. Es hängt ja zudem nicht nur von mir, sondern auch von meinen Kollegen im Vorstand ab. Prinzipiell kann ich es mir aber schon vorstellen.