Die Schachschulmannschaft des BG/BRG/Borg Köflach holte sich in Graz den zweiten Platz bei der Bundesmeisterschaft in der Oberstufe - dabei hatte man sich erst das erste Mal überhaupt für diesen Wettbewerb qualifiziert.

Die Schachschulmannschaft holte sich den Vizemeistertitel © BG/BRG/Borg Köflach

Nach dem überlegenen Sieg im Landesfinale der Schülerliga im Schach in der Oberstufe nahm die Schulmannschaft des BG/BRG/Borg Köflach erstmals an einer Bundesmeisterschaft der Oberstufen teil. Diese ging Ende Juni im Jugend- und Familiengästehaus in Graz über die Bühne.