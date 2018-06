Facebook

Die beiden Lamborghini Huracan von Team Grasser © KK

Mit dem freien Training legt heute am Red-Bull-Ring in Spielberg das dritte Saison-Rennwochenende des ADAC GT Masters los. Die „Liga der Supersportwagen“ verspricht Spannung und Hochgeschwindigkeitsfahrten. Mittendrin im 36-köpfigen GT3-Teilnehmerfeld mischen auch steirische Motorsportaushängeschilder mit. Alle wollen um Spitzenplätze mitfahren. Zu den Topfavoriten zählen die zwei Fahrerduos Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli und Christian Engelhart/Rolf Ineichen des in St. Margarethen bei Knittelfeld beheimateten Grasser Racing Teams. Ein Doppelsieg in den bisherigen vier Läufen steht bereits zu Buche.

Vor einem Jahr feierten Engelhart/Ineichen im Lamborghini Huracan einen Heimsieg, der aufgrund des Rennschnitts von fast 171 km/h in die GT-Masters-Geschichte eingegangen ist. „Wir wollen heuer wieder gewinnen und den dritten Sieg in Serie in Spielberg feiern“, sagt Gottfried Grasser. Für den Teamchef gibt es allerdings ein Handicap: „Wir haben die Saison zu gut angefangen und hadern jetzt mit dem Zusatzgewicht von 30 Kilogramm. Das kostet pro Runde drei Zehntel.“ 500 Freunde, Sponsoren und Daumendrücker hat er persönlich eingeladen. Zudem hat man einen weiteren „Heimvorteil“: Der Veranstalter, das Murtaler Rennteam, stellte Grasser fast schon traditionell die ersten zwei Boxen zur Verfügung. „Das ist ein taktischer Vorteil bei den Stopps“, sagt Grasser.

Bachler: Top fünf ist möglich

Noch nichts zu feiern hatte bisher Klaus Bachler vom KÜS Team75, bei dem ein zwölfter Platz als beste Saisonplatzierung zu Buche steht. Dementsprechend steht der Porsche-Pilot aus St. Georgen ob Judenburg vor einer schwierigen Aufgabe: „Eine Kleinigkeit im Qualifying kostet bis zu 15 Plätze. Vom Speed her können wir sicherlich unter die Top fünf fahren.“ Und beim Heimspiel möchte Bachler endlich punkten. Christopher Zöchling aus Oberaich ist ebenso ins GT Masters gewechselt, holte heuer bereits elf Punkte. Auf dem Ring fährt der 30-Jährige im BMW M6 GT3 eine schlumpfblaue Sonderlackierung: „Dieses Design ist eine Hommage an unseren GT-Masters-Sieg als Gastteam durch das Duo Siedler/Engelhart vor sieben Jahren auf dem Red-Bull-Ring.“

Mit 42 Jahren ist Hari Proczyk der routinierteste der steirischen Rennfahrer. Der St. Margarethener geht mit seinem Opel Astra als Gesamtführender der ADAC-Touring-Car-Racing-Serie in die zwei Heimmeisterschaftsläufe. Proczyk ist aber nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern als Teamchef des HP Racing International Teams auch für seinen Piloten Luke Wankmüller. Der Deutsche ist in der „Rookie-Wertung“ aktuell Zweiter, in der Teamwertung ist die Proczyk-Equipe nach vier Läufen ebenso wie der Teamchef seit dem Auftakt in Oschersleben die Nummer eins.

Zusätzlich zu ADAC GT Masters und TCR Germany sind in Spielberg auch die Nachwuchstalente der ADAC Formel 4, des Porsche Carrera Cups Deutschland sowie des Renault Clio Cups Central Europe im Einsatz. Abseits der Rennen können Zuschauer am Samstag (ab 10.15 Uhr) und am Sonntag (ab 10.35) beim „Pit Walk“ Autogramme sammeln und einen Blick hinter die Kulissen der „Liga der Supersportwagen“ werfen.