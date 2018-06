Facebook

Mir tut alles ein bisschen weh, aber ich bin ja auch schon alt", sagt Alfred Greimel und lächelt. Mit 44 Jahren sind die Schmerzen in Hüfte und Knie aber wohl nicht nur dem Alter des Reiters geschuldet. Vielmehr sind es die Nachwirkungen eines schweren Reitunfalls vom Vorjahr, der beinahe fatal geendet hätte. "Daher bin ich froh, dass ich diese Schmerzen überhaupt habe." Am 22. Mai 2017 trat ihm "Grey Jumper" nach einem Sturz im Parcours auf den Oberschenkel – die Arterie war durchtrennt, der Oberschenkelhalsbruch lag offen.

Und nun, 377 Tage später, holte er im Casino Grand Prix von Lassee den zweiten Platz hinter Dieter Köfler. Just bei jenem Turnier, auf das er sich damals vorbereitet und just hinter jenem Mann, der ihm an diesem Tag das Bein abgebunden und die Rettungskräfte alarmiert hatte. "Das ist schon ein Wahnsinn", sagt Greimel, "vor einem Jahr habe ich nicht einmal daran gedacht, dass ich überhaupt noch einmal reiten kann." Der zweite Platz im Grand Prix war bei allen internationalen Erfolgen der höchste, den er je in dieser Serie erreicht hatte.

Zurück auf einer Pferdeattrappe

Der Weg zurück zwischen dem Unfall und dem gelungenen Comeback war allerdings ein langer und harter. Auf Operationen in Klagenfurt und eine fast dreimonatige Reha in Tobelbad folgten unzählige Therapien. "Ich habe damals fast zehn Tage lang nicht gewusst, ob das Bein überhaupt zu retten ist", erzählt er, "als ich dann zum ersten Mal aufgestanden bin, war ich nach fünf Schritten vollkommen fertig und mir war schwindelig."

Mühevoll kämpfte er sich aus dem Bett, zuerst mit Krücken, wieder auf die Beine. "Zu Beginn habe ich nur an das Bein gedacht, doch dann ist es Schritt für Schritt besser geworden." Mit seinen Therapeuten hat er sogar eine Pferdeattrappe gebastelt, so das Sitzen im Sattel wieder erlernt und Stabilität gefunden. "Auf das Pferd habe ich mich nicht getraut", sagt er, "die Familie und auch die Pferde waren immer extrem wichtig für mich, aber in dieser Phase haben sie mir extrem viel Kraft gegeben."

Das Gespür kam zurück

Die ersten Versuche im Parcours unternahm er in diesem Jänner, die ersten Turniere gaben Zuversicht. "Zu Beginn bin ich über ein, zwei Hindernisse gesprungen und mit der Zeit kam das Selbstvertrauen wieder. Das Gefühl war aber noch nicht gleich da", sagt er, "du kannst im Reitsport sehr viel üben, aber du brauchst einfach das Gespür und das Auge für den Sprung. Das hat zu diesem Zeitpunkt noch gefehlt." Das Gespür kam dann am vergangenen Wochenende zurück. "In der Qualifikation ist es mit dem zweiten Platz schon gut gegangen, aber nach ein, zwei Sprüngen im Finale wusste ich, dass ich wieder voll da bin."

Bei aller Euphorie bleibt er bescheiden. "Ich habe aus dieser schwierigen Zeit einiges für mich mitgenommen. Es wurden andere Dinge für mich einfach wichtiger und oft denke ich mir: ,Das gibt es doch nicht. Worüber hast du dich früher bitte aufgeregt?‘ Man nimmt nach so einer Erfahrung einfach alles ein bisschen anders wahr."

Für den Reiter des G+P Reitsport Schloss Frauenthal geht es auf der internationalen Bühne in dieser Woche in Wiener Neustadt weiter. Der nächste Casino Grand Prix, das Finale der Serie, steigt allerdings in der Steiermark. Vom 12. bis 15. Juli ist die Elite in Farrach zu Gast.

