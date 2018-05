Facebook

© GEPA pictures

Wer darf heute mit dem Bronzenen Diskuswerfer die begehrteste Trophäe im steirischen Sport in der Grazer Helmut-List-Halle in die Höhe stemmen? Zahlreiche weiß-grüne Damen und Herren sorgten in der nationalen und internationalen Sportwelt für Furore, konnten Siege einfahren und ihr Bundesland würdig vertreten.

Diesen Damen und Herren ist der heutige Abend gewidmet, der ganz im Zeichen des Sports steht: die steirische Sporthilfe-Gala, bei der die Besten des Landes gekürt werden. Und ganz egal, wer die Nachfolger von Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer und Radprofi Georg Preidler werden – irgendwie dürfen sich an diesem Abend alle Anwesenden als Sieger fühlen.