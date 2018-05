Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Abstieg oder Verbleib in der Ersten Liga: Egal was mit dem TSV Hartberg sportlich passiert, die Stadt saniert das Stadion. Heuer soll das Spielfeld und kommendes Jahr die Laufbahn erneuert werden.

Auch wenn das Lizenz-Verfahren für den TSV eine Bauchlandung wird: Die Gemeinde saniert das Stadion © GEPA/Mario Buehner

Auf sportlicher wie rechtlicher Ebene bleibt die Saison für den TSV Hartberg spannend: Am Freitag kommt es zum Spitzenduell gegen die SV Ried, bereits am Dienstag wurde dem Verein in zweiter Instanz die Lizenz für die Bundesliga verweigert.

