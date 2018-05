Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Florian Freigassner © kk

Wer an Naturbahnrodeln denkt, kommt an der Winterleiten nicht vorbei. Und so ist es auch Florian Freigassner gegangen. „Ich komme aus Obdach, bei der Winterleiten haben sie nach Nachwuchs gesucht und so bin ich dazu gekommen. Das ist meine Heimstrecke“, sagt der 12-Jährige, der seit knapp zwei Jahren den Sport ausübt und schon beachtliche Erfolge vorweisen kann.

Gemeinsam mit seinem Papa fährt er von Wettkampf zu Wettkampf. „Er ist mein Taxler, Trainer und Begleiter“, sagt Freigassner. Bis die neue Saison losgeht, wird aber dem runden Leder nachgejagt: „Ich spiele beim SC Obdach Fußball. Außerdem spiele ich gerne Tennis und Tischtennis, fahre oft mit dem Rad“, sagt die Sportskanone, die für den kommenden Winter große Ziele anstrebt. „Ich möchte bei den Jugendspielen wieder ein gutes Ergebnis erreichen. Das wird das letzte Jahr in der Jugendklasse, danach bin ich bei den Junioren.“

Zur Abstimmung Das Online-Voting

ZUR PERSON Florian Freigassner, geboren am 26. 7. 2005 Sportart: Naturbahnrodeln

Verein: SC Obdach

Erfolge: u.a. 1. Platz beim Juniorenweltcup, Ö. Juniorenstaatsmeister

Und dort soll es für den Obdacher ähnlich erfolgreich weitergehen wie bisher in seiner noch jungen Karriere.