Felix Geieregger © KK

An jedem Schultag läutet bei Felix Geieregger pünktlich um halb sechs Uhr früh der Wecker. Nur so schafft es der 16-Jährige rechtzeitig von seinem Heimatort Voitsberg nach Graz ins Oberstufenrealgymnasium Borg Monsberger. Dreimal die Woche steht dort gleich in der Früh das Lauftraining am Programm, die restlichen Tage spult er unzählige Kilometer nach dem Unterricht ab.

Diese Anstrengungen und noch viel mehr nimmt der junge Mann gerne in Kauf, um sein sportliches Karriereziel zu erreichen: „Ich möchte unbedingt in die Königsdisziplin – den Marathon – wechseln und bei einer Europameisterschaft am Start stehen“, sagt Geieregger.

Dass das möglich ist, davon ist auch sein Trainer Florian Seifter überzeugt, der bei seinem Schützling ins Schwärmen kommt: „Felix ist mit Sicherheit der fleißigste und motivierteste Athlet, den ich bisher betreuen durfte. Bei ihm liegt meine Aufgabe eher darin, ihn hin und wieder etwas einzubremsen und zu den nötigen Ruhephasen zu zwingen.“ Kein Wunder, denn schließlich ist auch Geiereggers liebstes Hobbys nicht gerade erholsam: „Mountainbiken“.

ZUR PERSON Felix Geieregger, geboren am 9. 9. 2001 Sportart: Laufen

Verein: LTV Köflach

Erfolge: U18-ÖM-Gold über 3000 Meter in der Halle und Bronze Freiluft,

U18-Gold 3 x 1000 Meter-Staffel