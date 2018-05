Facebook

Alexander Hölbling © kk

Seinen 17. Geburtstag verbrachte Alexander Hölbling vor wenigen Tagen in Mexiko: Bei einem Intensiv-Trainingslager feilt das Schwimm-Talent mit anderen Athleten an seiner Form, wöchentlich stehen zwölf Einheiten im Wasser am Programm – etliche Laufkilometer und Stunden in der Kraftkammer kommen noch dazu. „Ich will unbedingt zu den Olympischen Jugend-Spielen im Sommer. Derzeit schaut es gut aus, dass es klappt“, erzählt der Knittelfelder.

Eigentlich wollte er einen ganz anderen Weg einschlagen. Fußball-Torwart lautete sein Bubentraum, doch weil die Position besetzt war, jagt er mittlerweile nach Schwimm-Bestzeiten statt nach dem runden Leder.

ZUR PERSON Alexander Hölbling, geboren am 8. 5. 2001 Sportart: Schwimmen

Verein: ATUS Knittelfeld

Erfolge: mehrfacher Ö. Nachwuchsmeister, Kaderschwimmer im OSV-Team

Sein großes Vorbild ist neben den Schwimm-Ikonen Markus Rogan und Michael Phelps der irische Kampfsportler Conor McGregor. „Er hat einen speziellen Charakter und kämpft für all seine Ziele.“