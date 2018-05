Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ronja Klinger © kk

Es hat mit einer Vision begonnen: Ronja Klinger war gerade in einem Ski-Trainingslager, als ihr plötzlich „ein ganz komischer Gedanke“ gekommen ist, wie sie selbst erzählt: Sie erinnerte sich an ihre Besuche beim Beachvolleyball-Spekakel in Klagenfurt – „und auf einmal wusste ich: Ich will unbedingt einmal in so einem Hexenkessel spielen.“

Als Skifahrerin und Leichtathletin hatte die Frauentalerin beste Voraussetzungen zur Beachvolleyballerin. Mit „harter Arbeit, Schweiß und auch Tränen“ hat sie fortan für ihren Traum gekämpft und sich im Nachwuchs einen Namen gemacht: Bei der U18- und der U20-EM erreichte sie jeweils den neunten Platz und scheiterte knapp an einem besseren Resultat.

Zur Abstimmung Das Online-Voting

ZUR PERSON Ronja Klinger, geboren am 22. 5. 2000 Sportart: Beachvolleyball

Verein: BVC Graz

Erfolge: Österreichische Meisterin in der U18, 9. Platz bei der U18-EM, 9. Platz bei der U20-EM

Derzeit arbeitet Klinger trotz Maturastress’ täglich an ihren Zielen. Mit der Qualifikation für die Olympischen Jugend-Sommerspiele sind diese hoch und auch bei der U20-EM Ende Juni in Russland will sie einiges erreichen. „Da will ich zumindest ins Semifinale. Das ist möglich, das ist meine nächste große Vision.“