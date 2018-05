Facebook

Konstantin Krasser © kk

Das vergangene Jahr wird Konstantin Krasser wohl nicht so schnell vergessen. „Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben geflogen“, sagt der 16-Jährige. Und zwar nach Frankreich zur Europameisterschaft, wo er mit Österreichs Football-Nationalteam der U19 gleich Europameister wurde. Als jüngster Spieler. „Das war eine richtig coole Sache“, sagt Krasser, der das Jahr mit dem Meistertitel in der U17 mit den Graz Giants krönte.

Bald sitzt der Grazer wieder im Flugzeug. Und zwar Richtung USA. Bei einem Sichtungscamp des ehemaligen NFL-Stars Björn Werner hat Krasser die amerikanischen Scouts überzeugt, wurde zum besten Verteidigungsspieler des Camps gewählt und hat so ein Stipendium für die High School in Texas ergattert. „Die Entscheidung, in die USA zu gehen, war leicht. Das ist mein Traum.“

ZUR PERSON Konstantin Krasser, geboren am 15. 5. 2002 Sportart: American Football

Verein: Graz Giants

Größte Erfolge: Österreichischer Meister der Klasse U17 mit den Graz Giants, Europameister U19

Und für diesen Traum schuftet der Schüler hart. „Manchmal sind es 30 Wochenstunden, die ich trainiere.“ Besonders wichtig: Disziplin. „Am Nachmittag habe ich Footballtraining, also muss ich vor der Schule in die Kraftkammer. Dann geht der Wecker um 3.30 Uhr ab.“