Sebastian Gradischnig Dem Papa sei Dank

Trial-Fahrer Sebastian Gradischnig war ein seiner Klasse in dieser Saison ein Stockerl-Garant.

Sebastian Gradischnig

Seit 2010 fährt Sebastian Gradischnig Trial. „Das ist ein Motorrad, das darauf ausgelegt ist, im Wald und auf künstlichen Hindernissen zu springen und zu fahren“, erklärt der 15-Jährige. „Umso seltener man mit dem Fuß den Boden berührt, desto besser.“

Zum Sport ist der HTL-Schüler aus St. Lorenzen im Mürztal, der in Mödling im Internat wohnt, durch seinen Papa gekommen. „Er wollte Trial probieren. Aber nicht alleine. Also hat er gewartet, bis ich groß genug war.“ Mit acht Jahren ging es erstmals auf das Motorrad. Nicht ganz zur Freude der Mama. „Aber da haben sich die Männer durchgesetzt“, sagt Sebastian Gradischnig schmunzelnd. Zum Glück, denn mittlerweile gehört der junge Mann zu den besten Trial-Fahrern seiner Altersklasse in Österreich. Und der Papa? „Der ist jetzt eher mein Helfer.“

ZUR PERSON Sebastian Gradischnig, geboren am 2. 11. 2002 Sportart: Trial

Wohnort: St. Lorenzen

Erfolge: Österreichischer Vizemeister in der Jugendklasse 2017, weitere Podestplätze

In allen 16 Rennen der abgelaufenen Saison war Gradischnig auf dem Stockerl, holte so den Vizestaatsmeistertitel seiner Klasse. Das hat Lust auf mehr gemacht. Das nächste Ziel? „Ich möchte bei den ÖM-Open unter die besten fünf kommen.“ Damit wäre er in der Trial-Elite angekommen. Wohl auch zur Freude der Mama.