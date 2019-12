Facebook

© Foto: FF Leoben

17. Dezember 2019

Vienna Caps holten Aslin für sechs Wochen

Eishockey. Nach RB Salzburg (Janos Hari) und den Black Wings Linz (Hunter Fejes) haben sich in der Erste Bank Eishockey Liga auch die Vienna Capitals verstärkt. Die Wiener gaben am Dienstag die Verpflichtung des Schweden David Aslin für die nächsten sechs Wochen bekannt. Der Stürmer war heuer bereits in der EBEL aktiv, im September/Oktober schaffte er in zehn Spielen für die Graz99ers zehn Scorerpunkte.