© Foto: FF Leoben

Tischtennis: Punkteteilung statt Revanche

Nichts wurde aus der erhofften Revanche für die Auftaktpleite. Die Herren des KSV mussten sich in der ersten Liga in Mauthausen mit einem 3:3-Remis zufriedengeben. David Vorcnik und Andreas Levenko (2) holten die Einzel für die Steirer. Somit bleiben die Kapfenberger zwei Punkte hinter Mauthausen auf dem fünften Platz.

Mit einem Doppelschlag hat sich die SPG Feldkirchen/Puch die Führung in der zweiten Herrenliga zurückgeholt. Zuerst schlugen Gregor Zafostnik, Tobias Scherer und Tobias Siwetz den bisherigen Leader Flötzersteig 6:3 und sicherten dann die Spitze mit einem 6:2 über Mariahilf ab. Neuer Zweiter ist Übelbach/Don Bosco mit Siegen in Sierndorf (6:4) und Wels (6:1). Am 15. Dezember kommt es in Übelbach zum direkten Duell der Steirer-Klubs.