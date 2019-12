Alles, was Sie rund um den steirischen Sport wissen müssen. Namen, Zahlen, Ergebnisse aus dem Steirer-Sport.

© Foto: FF Leoben

5. Dezember 2019:

Schober mit gutem Start in Kenia

Sarah Schober startete gut in das Finalturnier der Ladies European Tour. Die Leibnitzerin beendete Tag eins in Kenia, gleich wie die Tirolerin Christine Wolf, mit einem Schlag über Par und liegt in Schlagdistanz zu den besten zehn.