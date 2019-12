Alles, was Sie rund um den steirischen Sport wissen müssen. Namen, Zahlen, Ergebnisse aus dem Steirer-Sport.

© Foto: FF Leoben

7. Dezember 2019:

Pilhatsch verpasst die EM-Medaille

Caroline Pilhatsch hat bei den Kurzbahn-EM der

Schwimmer in Glasgow über 50 m Rücken Platz acht erreicht. Die

20-jährige Steirerin schlug im Finale nach 26,67 Sekunden

an und blieb damit klar über ihrer Zeit aus dem Semifinale (26,49).

Gold holte sich souverän die Niederländerin Kira Toussaint in 25,84

Sekunden.