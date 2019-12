Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Foto: FF Leoben

18. Dezember

UBI-Damen bei Mechelen zu Gast

Basketball. Das letzte Spiel des Jahres wird für die UBI-Damen zu einer Art Belohnung für eine herausragende Saison: So treten die Grazerinnen, die heuer den heimischen Meister- sowie den Supercup-Titel feiern durften, am Freitag im Europacup in Belgien bei den Kangoroes Mechelen an. Aufwurf ist um 20.30 Uhr. In der CEWL ist Mechelen mit zwei Siegen und einer Niederlage auf Platz vier, in der nationalen Meisterschaft stehen die Belgierinnen auf Rang fünf. Das Ziel: „Wir möchten an das letzte Europacup Spiel gegen Chomutov anschließen, uns weiterhin mit einer guten kämpferischen Leistung präsentieren und zeigen, dass wir auch mit starken Teams durchaus mithalten können“ meint Simone Sill.