© Foto: FF Leoben

19. Dezember

Kein Weltcup in Obdach

Rodeln: Der für das Wochenende auf der Winterleiten in Obdach geplante Weltcup-Auftakt der Naturbahnrodler ist am Donnerstag nach der Inspektion der Bahn abgesagt worden. "Grund für die Absage sind die sehr milden Temperaturen in der Steiermark", hieß es in der Mitteilung der Veranstalter mit Verweis auf den warmen Föhnwind, der schon "seit Tagen für Plusgrade rund um die Uhr" sorgt.