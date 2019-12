Alles, was Sie rund um den steirischen Sport wissen müssen. Namen, Zahlen, Ergebnisse aus dem Steirer-Sport.

© Foto: FF Leoben

8. Dezember 2019:

Schober in Kenia zum Abschluss auf Rang 22

Golf: Zum Abschluss ihrer Saison gab es für die Südsteirerin Sarah Schober auf der Ladies European Tour noch einmal Preisgeld: Die 27-Jährige beendete die „Magical Kenia Open“ in Vipino Ridge auf dem 22. Platz und kam damit in der Jahreswertung auf Platz 56. Die Tirolerin Christine Wolf beendete das Turnier auf Rang sechs und sicherte sich damit den dritten Platz in der Jahreswertung. Turniersiegerin: Esther Henseleit.