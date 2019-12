Alles, was Sie rund um den steirischen Sport wissen müssen. Namen, Zahlen, Ergebnisse aus dem Steirer-Sport.

© Foto: FF Leoben

22. Dezember

Gösser Open und Murhof Legends bleiben auch 2020

Golf. Es sind keine einfachen Zeiten für Veranstalter, denn es wird nicht leichter, große Turniere zu finanzieren. Umso glücklicher kann sich die Steiermark schätzen, dass sie auch 2020 Golf-Hochburg bleiben wird – denn sowohl das traditionelle Gösser Open als auch die Murhof Legends werden ausgetragen. Dabei stand vor allem das Turnier der Alps-Tour-Serie in Maria Lankowitz diesmal in der Schwebe, ehe es für den 13. bis 15. August fixiert werden konnte – vor allem dank des Namensgebers, der damit schon seit 28 Jahren Partner dieses Turniers ist, wohl eine der längsten „Beziehungen“ zwischen einem Unternehmen und einem Turnier in Österreich.