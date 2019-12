Facebook

© Foto: FF Leoben

7. Dezember 2019:

Handball: Über die unabdingbare Notwendigkeit eines Sieges braucht in der ersten Liga bei den Grazern heute erst gar nicht diskutiert werden. Als Sechster liegen sie einen Platz und vier Punkte hinter der Bonusrunde und der direkten Viertelfinal-Qualifikation und Gastgeber Linz ist Letztplatzierter." Derzeit ist noch alles offen und wir wollen alles versuchen, um doch noch in die Bonusrunde zu kommen. Nach dem Spiel in Tirol ist das leider schwerer geworden", sagt Trainer Damir Djukic. Graz hat in Schwaz nur Remis gespielt, polterte dann aber über die Schiedsrichterleistung.Spusu-Liga: Bregenz – Margareten 28:28. – Samstag: Westwien – HSG Bärnbach/Köflach, Ferlach – Hard, Krems – Schwaz, Linz – HSG Graz (alle 19)