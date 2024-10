Mit 19 Jahren gehört Tobias Wolf noch zu den jüngeren Semestern im Short-Track-Weltcup. Trotz seines Alters durfte der Weizer schon einiges an Erfahrung sammeln – die Weltcup-Saison, die am Wochenende in Montreal eröffnet wird, ist bereits seine dritte. Das Herantasten an das Niveau erfolgte schrittweise. In den letzten zwei Jahren war er auf dem Eis noch etwas zurückhaltend, nun aber will er die Konkurrenz mehr fordern. „Ich will versuchen, aktiver zu sein und mich mehr zu zeigen. Auch wenn Leute mitlaufen, die stark sind, will ich nach vorne laufen“, sagt Wolf. In der abgelaufenen Saison schaffte er es regelmäßig in die Top-30 der Welt, „da nun besser zu werden, ist das Ziel“. Den Saisonhöhepunkt bildet für Wolf die EM im Jänner.