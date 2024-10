Es war die letzte Trophäe, die in der so erfolgreichen Vereinsgeschichte des ESV Vornholz gefehlt hat – und nun konnten die Stockschützinnen auch sie erobern. Simone Steiner, Angelina Gfäller, Elfriede Glatz sowie Julia und Nicole Feichtgraber triumphierten in Klagenfurt in der Champions League, der Königsklasse des europäischen Stocksports. Der Finaltag bot den Oststeirerinnen dabei sämtliche emotionale Gefühlslagen: Im Halbfinale hatten die Titelverteidigerinnen aus St. Peter am Wimberg mehrmals die Chance, das Duell zu ihren Gunsten zu entscheiden, im Tie Break aber sicherte sich Vornholz das Finalticket: „Im Halbfinale hatten wir einen sehr hohen Puls, dafür war das Finale genial gespielt“, erzählt Simone Steiner, „da haben wir fast keine Fehler gemacht“. Beim 4:0 im Endspiel gegen Neustift-Innermanzing zeigten sie jene Souveränität, die man von Vornholz gewohnt ist: Jeder Stock war platziert, die Gegnerinnen konnten sich nicht erwehren gegen die drückende Überlegenheit der Steirerinnen.