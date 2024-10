Vor 10 Jahren begann die Schwimmkarriere von Jakob Feuchter, der 17-Jährige wurde damals beim Schwimmverein angemeldet: „Es hat mir Spaß gemacht und dann wollte ich weitermachen. So bin ich immer weiter in den Leistungssport gerutscht.“ Mittlerweile ist der Schüler des Sport-BORG Monsberger eine fixe Größe in der heimischen Schwimmszene. So wurde er dieses Jahr Staatsmeister im 5-km-Open-Water-Bewerb und nahm an der Junioren-EM teil. Feuchter schwimmt sowohl im Becken als auch im Open Water, wobei er das Schwimmen außerhalb vorzieht: „Es ist abwechslungsreicher. Man hat jeden Tag eine neue Herausforderung und man muss sich immer konzentrieren, da jederzeit etwas passieren kann. Es könnte sich immer eine Gruppe absetzen. Ich bin auf längeren Strecken besser als im Becken.“ Sein großes Ziel ist, Österreich auch in Zukunft bei vielen internationalen Wettkämpfen zu vertreten. Dafür opfert Feuchter viel und trainiert elfmal pro Woche, neben Einheiten im Wasser geht es auch oft in die Kraftkammer: „Man muss einen optimalen Ausgleich zwischen Freizeit und Schwimmen finden. Der Sport erfordert auch ein gewisses Maß an Disziplin.“