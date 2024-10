Die junge Reiterin des RC Schloß Frauenthal hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich: Neben zwei Erfolgen im „Generation Z Cup“ im Rahmen der OEPS-Tour sowie einem Sieg bei der Team Tour bildete die Staatsmeisterschaft in Linz-Ebelsberg mit einer glänzenden Goldmedaille einen würdigen Saison-Höhepunkt: Sophie Schinnerl ritt in Oberösterreich mit „Jeanne d‘Arc 5“ zur Goldmedaille in der Kleinen Tour über 1,35 Meter. „Da bin ich kurzfristig hingefahren. Eigentlich wollte ich gar nicht an der Meisterschaft teilnehmen, ich habe mich erst zwei Tage davor entschieden, dort zu reiten.“ Die ersten zwei Teilbewerbe über 1,25 und 1,30 Meter ritt die Steirerin fehlerfrei. „Die Schwierigkeit war dort das Finale“, sagt sie – doch auch auf dem Parcours mit den 1,35 Meter hohen Hürden legte sie eine Talentprobe ab. Die nächste soll schon bald folgen: 2025 plant sie den Schritt auf die 1,40 Meter hohen Hürden. Die 18-Jährige sieht sich für diese nächste Etappe gewappnet: „Auf 1,40 Meter dürfen nicht mehr so viele Fehler passieren. Dort braucht es ein viel genaueres Reiten und eine noch bessere Übersicht.“