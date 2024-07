Am Samstag, den 3. August, macht der internationale Staatsmeisterschaftslauf für Autocross und Quad wieder in Oberrakitsch bei Mureck Station. Das 3. von sieben Saisonrennen lockt wieder tausende Motorsportfans in die Südoststeiermark, wo 70 Fahrer in 13 Klassen an den Start gehen werden. Nach der wetterbedingten Absage im Vorjahr ist die Vorfreude auf das diesjährige Rennen gerade aufseiten des Veranstalters besonders groß. „Wir haben alles für ein tolles Rennen vorbereitet, auch in die Infrastruktur wurde investiert“, sagt MSV Oberrakitsch Obmann Hannes Kern, der das Nightrace nicht nur als Saisonhöhepunkt für den eigenen Verein, sondern auch für alle Fahrer sieht. „Die Finalläufe bei Flutlicht zu bestreiten, das ist für jeden Piloten etwas ganz Besonderes. Denn mit einem Sieg kann man sich bei uns in Oberrakitsch zum König der Nacht krönen.“