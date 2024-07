Lena Primus gelang zum Auftakt der Billard-Europameisterschaft in Podčetrtek eine große Überraschung: Die Gleisdorferin holte in Slowenien in der Auftaktdisziplin 14.1 die Silbermedaille und darf sich Vizeeuropameisterin nennen. Im Endspiel musste sie sich Pia Filler aus Deutschland geschlagen geben – es war der erste EM-Medaillengewinn bei den Damen der 19-jährigen Jugend-Weltmeisterin.