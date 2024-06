Vier Jahre lang hat der Oberösterreicher Paul Buchegger in der HIB Liebenau die Schulbank gedrückt und sich in der Volleyball-Akademie – damals die einzige in Österreich – ausbilden lassen. Jetzt, knapp zehn Jahre nach der Matura, war Buchegger zurück in Graz und hat auch der Schule einen Besuch abgestattet – Gespräch mit Schülern und Volleyball-Talenten inklusive. „Es war ein richtiger Flashback“, sagt Buchegger. Seit 2015 hat er nur noch ein Turnier mit dem Nationalteam in Graz gespielt. „Extrem cool, wieder hier zu sein. Ich habe hier vier super Jahre verbracht.“