Seit Sommer darf sich Jonas Hermann Weltmeister nennen, denn da hat der junge Grazer Kanute die Extreme-Kajak-WM der Junioren in Südtirol für sich entschieden. „Das war mein absolutes Saisonhighlight“, sagt der 16-jährige, der zudem Junioren-Staatsmeister im Kajak Cross und im Freestyle Kajak ist. Dem Wasser ist der Athlet des Kanu Club Graz seit klein auf verbunden – es fließt quasi in der Familie. Mit sieben Jahren paddelte der Grazer mit Papa und Kajak-Lehrer Christoph Staber, der in diesem Jahr die Flößerei auf der Mur ins Leben gerufen hat, erstmals die Salza ab. „Die Kräfte des Wassers faszinieren mich und auf einem Fluss mit ihnen zu interagieren ist einfach beeindruckend.“ Im Sommer trainiert Hermann auf der Welle beim Mühlgang im Norden von Graz, im Winter geht es in die Kraftkammer und ins Hallenbad. Das Ziel für das kommende Jahr hat er schon klar formuliert: „Da will ich bei der Junioren-Freestyle-EM aufs Podium!“