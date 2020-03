Facebook

Die Grazer wollen angreifen © Georg Michl

Trotz der milden Temperaturen sollten sich die Quarterbacks in der Austrian Football League besser warm anziehen. Denn die Graz Giants wollen in der kommenden Saison Jagd auf den Spielmacher des Gegners machen. Die "Giganten" haben sich nämlich nicht nur mit zwei US-Verteidigern verstärkt, sondern auch einen neuen Defensive-Koordinator geholt. Ryan Clements wird Cheftrainer Martin Kocian da zur Seite stehen. Man will so das Spiel der Vikings und Co. regelrecht zerstören. "Bei einem kleinen Betreuerstab ruht eine sehr große Last auf den Schultern jedes einzelnen Mitgliedes", sagt Kocian, "durch Ryan wird diese besser verteilt und ich kann mich um Dinge kümmern, die zu kurz gekommen sind." Er spricht da auf die Saison 2019 an, die mit dem Aus in den Wildcard-Games, ein unbefriedigendes Ende genommen hat. Die Giants sind da an den Danube Drabons gescheitert und gegen eben diese Mannschaft werden die Grazer nächsten Samstag (14. März) um 14 Uhr in die Saison starten.