GAK, Lafnitz und Kapfenberg wissen, gegen wen sie in die Saison starten. Die "Roten" starten auswärts und empfangen in der zweiten Runde gleich Blau-Weiß Linz.

© GEPA pictures

Der Spielplan der Zweiten Liga steht, Kapfenberg, Lafnitz und GAK kennen ihren Spielplan. In der ersten Runde spielen nur die Lafnitzer zu Hause: die Juniors aus Oberösterreich sind zu Gast. Der GAK ist am letzten Juli-Wochenende auswärts beim FAC gefragt, Kapfenberg bei Blau-Weiß Linz.

Gegen die Oberösterreicher bestreitet der GAK dann sein erstes Heimspiel in der Zweiten Liga. Nur eine Woche später ist Blau Weiß in Liebenau zu Gast. Kapfenberg empfängt dann gleich in der zweiten Runde Lafnitz zum Derby.

Der Spielplan zum Downloaden der_spielplan_der_zweiten_liga20190621144753.pdf (664kB)

In der fünften Runde ist der GAK bei der SV Ried zu Gast, in der siebenten bei Wacker Innsbruck.