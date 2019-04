Facebook

Vinzenz Höck © GEPA

Der Steirer Vinzenz Höck hat am Mittwoch bei den Turn-Europameisterschaften in Stettin an den Ringen Rang zwölf belegt. Das angestrebte Achter-Finale verpasste der 23-Jährige mit 14,400 Zählern um 0,2 Punkte. Bei der drittschwierigsten Übung des 100-köpfigen Feldes kosteten ein leicht nachgedrückter Handstand, ein kleiner Wackler bei einer Krafthalte und ein Nachhüpfen beim Abgang den Aufstieg.

"Ich bin schon stolz, dass mir meine neue Kür stark gelungen ist", sagte Höck. "Leider nicht so gut, wie schon manchmal im Training." Er sei jedoch motiviert, neue Ziele zu erreichen. ÖFT-Sportdirektor Fabian Leimlehner: "Ich bin mit der Leistung von Vinzenz zufrieden. Die Luft da oben ist dünn. Auf diesem Niveau werden nicht die geringsten Fehler verziehen. So läuft es an der Weltspitze, die an den Ringen von Europa dominiert wird. Vinzenz kann ganz vorne mitmischen. Erfolg ist planbar und wir liegen im Plan."

Xheni Dyrmishi als zweiter angetretener Österreicher verpatzte seinen Auftritt am Pauschenpferd. Einem Sturz in der Mitte seines Programms folgten weitere Unsicherheiten. Statt des erhofften Platzes in den Top 20 wurde es mit 11,466 Punkten somit nur Rang 77 unter 110 Aktiven. Am Donnerstag tritt Bianca Frysak im Mehrkampf an.