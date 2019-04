Martin Strempfl sicherte sich zwei Titel bei der Staatsmeisterschaft in Ried. In Neu Delhi schoss er einen Olympia-Quotenplatz.

Martin Strempfl © Privat

So kann ein Jubiläumsjahr sportlich beginnen: Wenn der steirische Schützenbund am Samstag im Rahmen der Jahreshauptversammlung sein 140. Bestandsjubiläum begeht, wird sicher auch über die erfolgreiche Staatsmeisterschaft gesprochen werden. In Ried sicherte sich der Gersdorfer Martin Strempfl nämlich gleich zwei Staatsmeistertitel: mit dem Luftgewehr im Einzel sowie im Mixed-Bewerb gemeinsam mit der Bruckerin Verona Fölzer. Das gute steirische Ergebnis rundete Rene Wankmüller (Eisenerz) mit dem zweiten Platz in der Männerklasse der Luftpistole ab.

